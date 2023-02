PSV begint met basisdebutant Van Aanholt aan bekerduel met FC Emmen

PSV begint woensdag met basisdebutant Patrick van Aanholt aan de thuiswedstrijd tegen FC Emmen in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Olivier Boscagli behoort na een afwezigheid van tien maanden weer tot de selectie van de Eindhovenaren.

Van Aanholt neemt op de linksbackpositie de plek in van Phillipp Mwene. De negentienvoudig Oranje-international verving de Oostenrijker tegen Feyenoord (2-2) al in de eerste helft en maakte daarmee zijn debuut voor PSV.

Mwene moest het veld zondag al na een half uur per brancard verlaten. Later bleek dat de verdediger een hersenschudding had opgelopen.

Ten opzichte van de opstelling tegen Feyenoord voert PSV-trainer Ruud van Nistelrooij nog een wijziging door in zijn opstelling. Joël Drommel verdedigt het doel van de Eindhovenaren in plaats van Walter Benítez. Van Nistelrooij maakte vorige maand bekend dat Drommel eerste keus is in de KNVB-beker.