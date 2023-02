Voormalig Feyenoord-speler Kahraman (43) doodgeschoten in Wenen

Oud-voetballer Volkan Kahraman (43) is woensdag doodgeschoten in Wenen. Kahraman kwam in de jaren negentig tot één invalbeurt voor Feyenoord en speelde twee seizoenen voor Excelsior.

De schietpartij vond op klaarlichte dag plaats in Simmering, het elfde district van Wenen. Volgens verschillende Oostenrijkse media was een uit de hand gelopen ruzie de aanleiding tot de moord.

Naast Kahraman zou nog iemand zijn overleden bij de schietpartij. Naar verluidt gaat het om de persoon met wie de voormalige voetballer ruzie had gekregen. Het tweede lichaam werd in de buurt van de plaats delict gevonden.

Kahraman doorliep de laatste fase van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord, waarvoor hij tot één wedstrijd in de hoofdmacht kwam. Trainer Leo Beenhakker liet hem in 1997 op zeventienjarige leeftijd invallen in de slotfase van het duel met De Graafschap.

In de twee seizoenen daarna werd Kahraman door Feyenoord verhuurd aan stadgenoot Excelsior, dat toen nog uitkwam in de Eerste Divisie. Voor de club uit Kralingen speelde de middenvelder 63 wedstrijden, waarin hij vijf keer tot scoren kwam.

Kahraman vertrok in de zomer van 2000 uit Nederland. Na een mislukt avontuur bij het Turkse Trabzonspor keerde hij terug naar Oostenrijk, waar hij als speler van SV Pasching uitgroeide tot international. In 2002 kwam Kahraman tot drie interlands voor Oostenrijk.