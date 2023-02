Thierry Henry niet langer assistent bij België na aanstelling bondscoach Tedesco

Delen via E-mail

Thierry Henry maakt sinds de aanstelling van bondscoach Domenico Tedesco niet langer deel uit van de technische staf van de Belgische nationale ploeg. De Franse oud-sterspeler was assistent-coach bij 'De Rode Duivels'.

"Thierry heeft met ons gesproken over zijn ideeën en we mochten hem graag, maar hij zal geen assistent meer zijn", maakte CEO Peter Bossaert van de Belgische voetbalbond KBVB woensdag bekend bij de presentatie van Tedesco. "We waarderen hem wel enorm."