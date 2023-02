Toch weer grote zorgen om voormalig Vitesse-speler Atsu na aardbeving

Er is veel onduidelijkheid over de situatie van voormalig Vitesse-speler Christian Atsu. De 31-jarige Ghanees, die onder contract staat bij Hatayaspor, zou dinsdag na de aardbevingen in Turkije levend onder het puin zijn gehaald, maar het lijkt er nu op dat hij nog niet gered is.

Zijn zaakwaarnemer, de trainer, de woordvoerder van Hatayaspor en de clubarts hebben woensdag hun zorgen geuit over de toestand van Atsu.

Dinsdagochtend meldde Hatayspor-woordvoerder Mustafa Özat, bij het Turske radiostation Radyo Gol, dat Atsu in navolging van drie andere spelers van de Turkse club levend gevonden was en naar het ziekenhuis was gebracht. Alleen Hatayspor-directeur Taner Savut was nog niet gevonden.

Een dag later komt Özat terug op zijn berichtgeving richting de pers. "Ik kreeg dinsdag het nieuws dat Christian Atsu gered was. Ik heb die mededeling gedeeld met de pers, maar volgens de laatste berichtgeving liggen Atsu en Taner Savut nog onder het puin", zei Özat woensdag.

Christian Atsu in 2014 als speler van Vitesse. Foto: Getty Images

'We zijn gaan kijken in het ziekenhuis, maar hij was er niet'

Ook zijn zaakwaarnemer Nana Sechere weet niet waar Atsu op dit moment is. "Na de update van gisteren van de club dat Christian levend is teruggevonden, hebben wij nog steeds geen bevestiging waar hij is", schrijft Sechere op Twitter.

Ook Volkan Demirel, de huidige trainer van Hatayspor, meldt dat Atsu nog niet bevrijd is. "Wees er alsjeblieft niet zeker van dat hij het heeft overleefd. Schrijf dit niet op zonder er zeker van te zijn dat het echt zo is", zei Demirel in gesprek met de Turkse sportnieuwssite Spor Arena.

Clubarts Gürbey Kahveci is dinsdag gaan kijken of Atsu in het ziekenhuis lag. "Toen gemeld werd dat Atsu naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we gaan kijken, maar hij was er niet. Helaas moeten we concluderen dat Taner en Christian op dit moment niet gevonden zijn."

Atsu speelde voor Vitesse

Atsu speelde in het seizoen 2013/2014 voor Vitesse, dat hem huurde van Chelsea. In dienst van de Arnhemmers kwam de aanvaller tot 28 Eredivisiewedstrijden, waarin hij vijf keer trefzeker was. Ook was Atsu actief voor clubs als FC Porto, Everton, en Málaga en was hij meerdere seizoenen vaste basisspeler bij Newcastle United.

Afgelopen zomer kwam Atsu terecht bij Hatayspor, dat uitkomt in de Turkse Süper Lig. Zondag deed hij nog acht minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa en maakte hij in de laatste minuut uit een vrije trap de enige goal van de wedstrijd (1-0).