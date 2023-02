Ronaldinho's zoon treedt in voetsporen van vader en tekent contract bij Barcelona

João Mendes gaat een contract tekenen bij FC Barcelona, dat heeft zijn vader Ronaldinho dinsdag bekendgemaakt. De zeventienjarige aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van het Braziliaanse voetbalicoon.

Mendes trainde in januari al mee met het jeugdelftal van Barcelona. Eerder was hij actief in de jeugd van het Braziliaanse Cruzeiro, maar sinds een jaar was hij clubloos.