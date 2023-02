Ronaldinho's zoon (17) treedt in voetsporen van vader met contract bij Barcelona

De zeventienjarige zoon van Ronaldinho gaat een contract tekenen bij FC Barcelona, zo heeft voorzitter Joan Laporta donderdag bekendgemaakt. João Mendes, een aanvaller, treedt daarmee in de voetsporen van het Braziliaanse voetbalicoon.

"We zijn blij dat het hoofdstuk Ronaldinho een vervolg krijgt. Zijn zoon gaat bij ons tekenen. Hij is goed. We weten nog niet precies in welk team hij komt", zei Laporta op een persconferentie, waarop hij tal van zaken besprak.

Mendes trainde sinds januari al mee met het jeugdelftal van Barcelona. Eerder was hij actief in de jeugd van het Braziliaanse Cruzeiro. Sinds een jaar was hij clubloos.

In gesprek met RAC1 vertelde Ronaldinho eerder deze week over de overstap van zijn zoon. "Barça maakt deel uit van mijn leven en door de komst van mijn zoon zal ik meer aanwezig zijn", zei de 42-jarige Braziliaan, die inmiddels ambassadeur van de Spaanse club is.

Ronaldinho stond van 2003 tot 2008 onder contract bij FC Barcelona. Hij speelde 207 wedstrijden voor de club, waarin hij 94 keer scoorde en 70 assists gaf. Met de Catalanen won hij de Champions League en werd hij twee keer landskampioen.

In zijn carrière won Ronaldinho eenmaal de Gouden Bal (2005) en werd hij twee keer uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar (2004 en 2005). De 97-voudig international speelde ook voor onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain en werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië.