PSV-perschef Thijs Slegers (46) - die mensen opriep donor te worden - overleden

PSV-perschef Thijs Slegers is op 46-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Eindhovense club maandag bekendgemaakt. De oud-journalist was al geruime tijd ziek en kreeg landelijke bekendheid door zijn oproep om stamceldonor te worden.

Slegers kreeg in oktober 2020 de diagnose acute leukemie. De perschef onderging een stamceltransplantatie en herstelde, maar in februari van dit jaar liet hij weten aan een afstotingsziekte te lijden die niet meer te stoppen was.

"Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De medici kunnen niets meer voor me doen", schreef Slegers in een verklaring.

In die verklaring en enkele dagen later in het ESPN-programma Bloedverwanten voor Thijs riep de Brabander iedereen op stamceldonor of bloeddonor te worden. "Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel", benadrukte hij. Aan die oproep gaven duizenden mensen gehoor.

Thijs Slegers in 2019 met toenmalig PSV-trainer Mark van Bommel. Foto: Getty Images

Slegers schreef biografie Van der Meijde

Slegers trad in 2015 in dienst bij PSV als perschef, nadat hij jarenlang als sportjournalist had gewerkt voor De Telegraaf en Voetbal International. In 2012 schreef hij de biografie van Andy van der Meijde (Geen genade) en enkele jaren later die van Luc Nilis (De waarheid).

In zijn jaren bij Voetbal International groeide Slegers uit tot een van de bekendste voetbaljournalisten van Nederland. Hij was een van de eerste sportjournalisten die nadrukkelijk gebruikmaakten van sociale media. Slegers had tienduizenden volgers op Twitter.