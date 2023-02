Dankt Manchester City alle succes aan financiële doping? Zware straf dreigt

Manchester City wordt door de Premier League beschuldigd van het overtreden van meer dan honderd financiële regels vanaf 2009. De Engelse topclub ontliep in 2020 nog een zware straf van de UEFA, maar lijkt nu echt te moeten boeten. Wat is er precies aan de hand? Vijf vragen beantwoord.

Waar wordt Manchester City van beschuldigd?

Manchester City heeft meer dan honderd aanklachten aan de broek. Ten eerste zou de club de nationale en ook internationale Financial Fair Play-regels (FFP) hebben overtreden. Deze regels moeten voor een gelijk speelveld tussen clubs zorgen.

Ten tweede wordt City ervan beschuldigd dat het heeft "nagelaten een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld van de financiële positie van de club te schetsen". Ten derde zou de club onvoldoende informatie over de financiële vergoedingen van oud-medewerkers hebben aangeleverd. Tot slot wordt de club aangerekend dat ze niet (goed) heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Premier League.

Wat betekent dit concreet? City werd in 2008 overgenomen door Abu Dhabi United Group, een investeringsmaatschappij van sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan uit de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien zou de club structureel de sponsorinkomsten kunstmatig hebben opgevoerd. Ook zou City in het geheim betalingen hebben gedaan aan onder anderen oud-trainer Roberto Mancini (2009-2013) en de zaakwaarnemer van oud-speler Yaya Touré.

Oud-trainer Roberto Mancini op een persconferentie naast oud-speler Nigel de Jong, tussen 2009 en 2012 actief bij Manchester City. Foto: Getty Images

Wat is het verschil met de beschuldigingen van UEFA in 2020?

City werd in 2020 al door de UEFA bestraft vanwege het overtreden van de FFP-regels. De club werd voor twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal en moest een boete van 30 miljoen euro betalen.

De grootmacht ging met succes in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. De schorsing werd teruggedraaid en City hoefde slechts 10 miljoen euro te betalen. Het CAS oordeelde dat veel bewijs "niet overtuigend" genoeg was. Bovendien was er sprake van een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij de Premier League geldt zo'n termijn niet.

Een stap van City naar het CAS is dit keer niet mogelijk volgens de reglementen van de Premier League. "Dat maakt deze zaak sterker", reageerde de Belgische oud-premier Yves Leterme bij Sporza. Hij beet zich als hoofdonderzoeker van de UEFA jarenlang vast in het City-dossier. "En dan is er nog een ander element: de omvang van de klacht is nu groter dan die bij de UEFA. Zowel qua tijd als qua bewijsmateriaal."

Josep Guardiola, sinds 2016 manager van Manchester City, in gesprek met eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Foto: Getty Images

Wat gaat er nu gebeuren?

Het onafhankelijke juridische panel van de Premier League gaat nu een driekoppige commissie aanstellen. Minimaal één persoon in deze commissie moet een financieel expert zijn. De hoorzittingen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden.

Er is geen tijdslimiet waarbinnen de commissie met een oordeel moet komen. Een definitief vonnis zal zeker nog enkele maanden op zich laten wachten. Na de uitspraak kunnen beide partijen in beroep gaan. Daarna is nog een stap naar het hooggerechtshof mogelijk.

Manchester City 'verrast' door conclusie Het "verrast" Manchester City dat de club de Premier League-regels zou hebben overtreden. "Vooral gezien onze betrokkenheid en de enorme hoeveelheid informatie die we hebben gegeven. We juichen het onderzoek door een onafhankelijke commissie toe en kijken uit naar het moment dat er eens en voor altijd een einde komt aan deze zaak."

Wat kan de straf worden?

Volgens het handboek van de Premier League kan City - indien schuldig - diverse straffen tegemoetzien. Enorme boetes, puntenaftrek en zelfs uitsluiting van de competitie zijn reële mogelijkheden. Ook dat de gewonnen landstitels worden afgenomen is niet uitgesloten.

City heeft sinds de overname in 2009 zowel de Premier League als de League Cup zes keer gewonnen. Ook legde de club tweemaal beslag op de FA Cup. Vanaf het seizoen 2011/2012 nam City ieder jaar deel aan de Champions League. De grote vraag is dus of de club alle succes te danken heeft aan deze 'financiële doping'.

Volgens Sky Sports willen de andere clubs in de Premier League dat City degradeert als de regerend kampioen schuldig wordt bevonden. De titels afpakken zou niet de voorkeur genieten, omdat het weinig uithaalt en alleen maar verwarring zou veroorzaken. Ook een boete richt volgens de andere clubs weinig uit.

Kevin De Bruyne en Oranje-international Nathan Aké poseren met de EFL-beker van 2021. Foto: Getty Images

Wat zijn de sportieve gevolgen?

De sportieve gevolgen voor City hangen natuurlijk af van de straf. Bij een verbanning van de Premier League lijkt een uittocht van ambitieuze (en dure) spelers aanstaande. Bij puntenaftrek of hoge boetes zal de selectie waarschijnlijk grotendeels intact blijven.