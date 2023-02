FC Groningen haalt ervaren Hans Westerhof als adviseur bij technische staf

FC Groningen heeft woensdag Hans Westerhof als adviseur aan de technische staf toegevoegd. De 74-jarige oud-trainer gaat coach Dennis van der Ree helpen bij de in degradatienood verkerende Eredivisionist.

Van der Ree had zelf gevraagd om de komst van de ervaren Westerhof, die tussen 1988 en 1992 en tussen 1994 en 1997 zelf trainer van FC Groningen was. In het seizoen 1990/1991 leidde hij de club naar de derde plek, de hoogste eindklassering ooit van de 'Trots van het Noorden'.

"Tijdens de cursus Coach Betaald Voetbal heeft Hans mij begeleid. Ik heb een heel goed gevoel bij hem en hij is natuurlijk goed bekend met en bij FC Groningen", zegt de 43-jarige Van der Ree op de site van FC Groningen.

"Ik wilde graag van zijn expertise gebruikmaken en ben heel blij dat het gelukt is om Hans aan de technische staf toe te voegen. We gaan er met elkaar alles aan doen om FC Groningen in de Eredivisie te houden."

Hans Westerhof was in twee periodes trainer van FC Groningen. Foto: ANP

Westerhof werkte bij Ajax, PSV en in Mexico

Naast zijn dubbele FC Groningen-periode was Westerhof trainer van onder meer Ajax, PSV, Willem II en Vitesse. De laatste jaren was hij directeur bij het Mexicaanse CF Pachuca, nadat hij trainer was bij verschillende Mexicaanse clubs.

Westerhof benadrukt dat hij als adviseur op de achtergrond blijft. "Mijn rol is ondergeschikt. Via Dennis ben ik gevraagd te helpen en als hij en de club denken dat ik daar een goede rol in kan spelen, dan doe ik dat graag."

FC Groningen maakt een turbulent seizoen door. De slechte prestaties leidden tot een vroeg ontslag van trainer Frank Wormuth. Onlangs werd ook de bekritiseerde technisch directeur Mark-Jan Fledderus aan de kant gezet.

Na twintig speelrondes houdt FC Groningen alleen SC Cambuur onder zich in de Eredivisie. Zaterdag wacht een moeilijke uitwedstrijd tegen PSV.