Legendarische Kroatische bondscoach Blazevic (87) overleden

Miroslav Blazevic is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de Kroatische voetbalbond woensdag. De legendarische oud-bondscoach van Kroatië was al lange tijd ziek.

Blazevic leidde toenmalig WK-debutant Kroatië in 1998 naar de derde plaats. In de troostfinale rekende het Balkanland toen af met het Nederlands elftal: 2-1. Tijdens de kwartfinales van die eindronde won Kroatië met maar liefst 3-0 van Duitsland, waarna in de halve eindstrijd gastheer Frankrijk met 2-1 te sterk bleek.