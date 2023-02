Geplaagd Juventus boekt tegen club Vilhena eerste competitiezege in een maand

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Juventus heeft dinsdag zijn eerste competitiezege in ruim een maand tijd geboekt. De geplaagde club uit Turijn was met 0-3 te sterk voor laagvlieger Salernitana, waarbij oud-international Tonny Vilhena een helft speelde.

Halverwege de eerste helft opende Dusan Vlahovic de score in Salerno door een penalty te benutten. Op slag van rust verdubbelde voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic de voorsprong van de 'Oude Dame', waarna Vlahovic met zijn tweede doelpunt van de avond de eindstand op 0-3 bepaalde. Vilhena werd in de rust gewisseld.

Zo boekte Juventus zijn eerste zege in de Serie A sinds 7 januari, toen de ploeg van trainer Massimiliano Allegri met 1-0 zegevierde tegen Udinese. Daarna werd er niet gewonnen van koploper Napoli (5-1-nederlaag), Atalanta (3-3) en AC Monza (0-2-nederlaag).

Tussendoor werd Juventus zwaar bestraft voor een financieel schandaal, waarbij er werd gesjoemeld met de transferwaardes van spelers. 'Juve' kreeg vijftien punten in mindering en is daardoor afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst.

Door de zege in Salerno hoeft Juventus zich voorlopig geen zorgen te maken over lijfsbehoud. De achterstand op de top zes, die recht geeft op deelname aan Europees voetbal, lijkt wel onoverbrugbaar. Nummer zes AC Milan heeft twaalf punten meer. Er zijn nog zeventien duels te spelen in de Serie A.