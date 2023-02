Saoedische WK-held helpt Al Hilal aan sensationele finaleplaats op WK voor clubs

Al Hilal heeft dinsdag voor een daverende verrassing gezorgd door de finale van het WK voor clubs te bereiken. Dankzij twee doelpunten van de Saoedische WK-held Salem Al Dawsari won de club uit Saoedi-Arabië met 2-3 van Flamengo.

Door een assist bij de 1-3 van Luciane Vietto was de hoofdrol van Al Dawsari helemaal compleet in de Marokkaanse stad Tanger, ook al werd het in de slotfase nog 2-3. Zo was de spits opnieuw de grote man in Saoedi-Arabië.