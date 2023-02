Uitgerekend Van Hooijdonk leidt Heerenveen langs NAC, einde droom De Treffers

Sc Heerenveen heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi door een 1-2-zege bij NAC Breda. Uitgerekend Sydney van Hooijdonk was met twee goals de man van de avond. Amateurclub De Treffers zag bij De Graafschap een sprookje beëindigd worden.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen NAC en Heerenveen ging het veel over Van Hooijdonk. De 23-jarige spits begon zijn profloopbaan bij de Brabantse Keuken Kampioen Divisie-club, waarvoor hij in totaal drie jaar speelde. Bovendien is zijn vader Pierre er clubicoon én lid van de raad van commissarissen.

Opgezweept door de fanatieke thuisaanhang en de minstens zo enthousiaste trainer Peter Hyballa was NAC in de beginfase de betere ploeg. Spits Tom Boere wist dit overwicht in de zestiende minuut om te zetten in een voorsprong door uit de rebound raak te koppen, nadat Javier Vet doelman Xavier Mous op zijn weg had gevonden.

Op slag van rust eiste Van Hooijdonk de aandacht op. De van Bologna gehuurde aanvaller kon de bal van dichtbij binnenlopen en bracht de Friese Eredivisionist langszij. Hij vierde de gelijkmaker tegen zijn oude club op ingetogen wijze.

De tweede helft was nauwelijks zeven minuten oud toen Van Hooijdonk zijn tweede van de avond maakte. Hij schoot een voorzet van Milan van Ewijk fraai binnen en liet ditmaal wél zijn vreugde blijken. De televisiecamera nam daarbij vader Pierre, die op de tribune zat en vooraf had verkondigd niet voor zijn zoon te juichen, gretig in beeld.

Het spel golfde daarna op en neer, maar er werd niet meer gescoord in het Rat Verlegh Stadion. Zo bekert de ploeg van trainer Kees van Wonderen verder. De loting voor de kwartfinales wordt zaterdagavond verricht.

Het bekersprookje van De Treffers strandde in Doetinchem. Foto: Pro Shots

De Graafschap zonder trainer langs amateurs De Treffers

De Graafschap won eerder op de avond met 3-0 van amateurclub De Treffers. Trainer Adrie Poldervaart was de grote afwezige bij de Doetinchemmers. Hij werd maandag opgenomen in het ziekenhuis, waar hij nog altijd vertoeft. De 52-jarige trainer deelde een foto om te laten zien dat hij zijn ploeg aandachtig volgde vanuit zijn ziekenhuisbed. Het is niet bekend wat hem scheelt.

Met vervanger Richard Roelofsen op de bank had De Graafschap in de beginfase moeite met De Treffers. Via Gavin Vlijter kregen de bezoekers enkele grote kansen, maar doelman Hidde Jurjus hield zijn ploeg op de been.

Pas na rust kon De Graafschap, dat veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, afstand nemen van De Treffers. Basar Onal schoot raak na een schitterende aanname, waarna Giovanni Korte (schot in de hoek) en Charlison Benschop (binnen gedoken kopbal) de eindstand bepaalden.