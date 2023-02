Bekersprookje amateurs De Treffers spat uiteen door verlies tegen De Graafschap

De bekerdroom van De Treffers is dinsdag beëindigd. De Groesbeekse amateurclub verloor met 3-0 bij De Graafschap, dat daardoor in de kwartfinales staat. Trainer Adrie Poldervaart was de grote afwezige bij de thuisploeg.

Poldervaart werd maandag met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis, waar hij nog altijd vertoeft. De 52-jarige trainer deelde dinsdag een foto om te laten zien dat hij zijn ploeg aandachtig volgde vanuit zijn ziekenhuisbed. Het is niet bekend wat hem scheelt.

Met vervanger Richard Roelofsen op de bank had De Graafschap in de beginfase moeite met De Treffers. Via Gavin Vlijter kregen de bezoekers enkele grote kansen, maar doelman Hidde Jurjus hield zijn ploeg op de been.

Pas na rust kon De Graafschap, dat veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, afstand nemen van De Treffers. Basar Onal schoot raak na een schitterende aanname, waarna Giovanni Korte (schot in de hoek) en Charlison Benschop (binnen gedoken kopbal) de eindstand bepaalden.

Daarmee kwam er een einde aan het bekersprookje van De Treffers. De Gelderse amateurclub knikkerde met respectievelijk RKC Waalwijk en Cambuur liefst twee Eredivisie-clubs uit het toernooi. De Graafschap bleek een te lastige horde.