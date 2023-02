FC Utrecht verslaat AZ via verlenging nu wel en bereikt kwartfinales beker

FC Utrecht heeft dinsdag de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. Tien dagen na de historische 5-5 waren de Domstedelingen nu wel te sterk voor AZ, al was daar wel een verlenging voor nodig: 1-2.

FC Utrecht kwam in de 58e minuut dankzij een onbedoelde wereldgoal van Nick Viergever op voorsprong, maar in de slotfase maakte Jesper Karlsson gelijk. De Zweed had één minuut voor zijn 1-1 nog een penalty gemist.

In de verlenging stelde FC Utrecht alsnog een plek in de kwartfinales veilig. Naoki Maeda werd de matchwinner aan Utrechtse zijde door een steekpass van Sean Klaiber af te ronden. FC Utrecht hield daarna stand, ook nadat de wedstrijd kort was onderbroken omdat AZ-fans voorwerpen naar FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas gooiden.

Zo wint FC Utrecht nú wel van AZ, nadat de teams anderhalve week geleden in een waar spektakelstuk met 5-5 gelijk hadden gespeeld. Utrecht stond in dat duel met 0-2 en 3-4 voor. AZ draaide de achterstand om in een 5-4-voorsprong, maar dankzij een treffer van Sander van de Streek werd het alsnog gelijk in Alkmaar.

Het is voor FC Utrecht de eerste keer in drie jaar dat de kwartfinales van het bekertoernooi worden bereikt. In 2020 reikte de drievoudig bekerwinnaar tot de finale. De eindstrijd tegen Feyenoord zou vanwege de coronapandemie nooit gespeeld worden, tot grote frustratie van FC Utrecht. De loting voor de kwartfinales wordt zaterdagavond verricht.

Voor AZ is de bekeruitschakeling een volgende domper na de winterstop. De nummer twee van de Eredivisie bleef in de laatste twee competitiewedstrijden tegen FC Volendam (1-1) en dus FC Utrecht (5-5) steken op een gelijkspel en liet zo dure punten liggen in de titelrace.

Nick Viergever greep een hoofdrol bij AZ-FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Viergever maakt onbedoelde wereldgoal

Van FC Utrecht en AZ werd het nodige verwacht na de 5-5 in het Eredivisie-duel van tien dagen geleden. Ondanks een schot op de paal van Sven Mijnans en een hard afstandsschot van Tijjani Reijnders (allebei AZ) konden de twee teams de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

Ook na rust was AZ de betere partij, maar FC Utrecht kwam in de 58e minuut op fraaie wijze op voorsprong. Viergever gaf voor vanaf de linkerkant en de bal vloog pardoes over AZ-keeper Mathew Ryan in de kruising.

AZ kreeg in de slotfase een uitgelezen mogelijkheid om op 1-1 te komen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis wees tot ieders verrassing naar de stip nadat FC Utrecht-speler Ruben Kluivert een schouderduw had gegeven aan Jens Odgaard. Maar Karlsson stuitte vanaf 11 meter op Barkas.

De aanvaller maakte zijn misser direct daarna goed. Odgaard zette drie minuten voor tijd goed voor richting Karlsson, die Barkas met een volley dit keer wel kansloos liet. Doordat daarna niet meer werd gescoord in de reguliere speeltijd, volgde een verlenging.