Feyenoord raakt met Walemark opnieuw speler kwijt door blessure

Feyenoord-speler Patrik Walemark staat voorlopig aan de kant met een bovenbeenblessure. De Rotterdammers zien daarmee een vierde vaste kracht in de lappenmand belanden, maar hebben dinsdag ook goed nieuws te melden.

Quilindschy Hartman is namelijk weer beschikbaar voor Feyenoord. De linksback moest zondag wegens ziekte verstek laten gaan in de kraker tegen PSV (2-2), maar is woensdag van de partij als de Rotterdammers in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker thuis tegen NEC spelen.