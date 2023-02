FC Volendam-speler Oristanio vijf duels geschorst na spugen richting arbiter

FC Volendam-middenvelder Gaetano Oristanio is vrijdag voor vijf wedstrijden geschorst. De Italiaan kreeg die straf voor zijn overtreding op Jordy Clasie en het spugen richting scheidsrechter Martin Pérez in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-1) van afgelopen zaterdag.

De twintigjarige Oristanio kreeg zaterdag een kwartier voor tijd in eerste instantie geel van Pérez na de overtreding op Clasie. Na tussenkomst van de VAR wijzigde de arbiter de kaart in rood. De middenvelder spuugde vervolgens richting de scheidsrechter.

De aanklager betaald voetbal deed Oristanio maandag nog een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing plus één voorwaardelijk. FC Volendam ging daartegen in beroep, maar dat werkte dus averechts.

Door de schorsing kan FC Volendam in de strijd tegen degradatie geen beroep doen op Oristanio in de wedstrijden tegen FC Twente, Vitesse, NEC, FC Emmen en Feyenoord. Hij is op 17 maart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard weer inzetbaar.