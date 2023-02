Jill Roord ontbreekt door blessure bij eerste trainingsstage Oranje richting WK

Delen via E-mail

Jill Roord ontbreekt volgende week bij de eerste trainingsstage van de Oranjevrouwen richting het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De middenvelder herstelt nog van een blessure.

Het is niet duidelijk wat voor blessure de 25-jarige Roord heeft. Zaterdag speelde ze nog 35 minuten voor haar club VfL Wolfsburg in de gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Freiburg (0-4).

De afwezigheid van Roord is een streep door de rekening voor bondscoach Andries Jonker, die bij de trainingsstage op Malta de basis wil leggen voor het WK. Hij kan ook niet beschikken over Vivianne Miedema. De sterspeelster van Nederland raakte in december zwaar geblesseerd aan haar knie en mist het WK.