Ten Hag moet extra puzzelen door blessure Antony na botsing met reclamebord

Erik ten Hag kampt met de nodige personele problemen in de aanloop naar het tweeluik van Manchester United met Leeds United in de Premier League. Ook Antony is woensdag niet inzetbaar als 'The Red Devils' op Old Trafford voor het eerst tegen de laagvlieger spelen.

De 22-jarige Antony raakte zaterdag geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Manchester United schrijft in een verklaring dat Jeffrey Schlupp "hoogstwaarschijnlijk" verantwoordelijk is voor de blessure van de Braziliaan, die door de Palace-middenvelder tegen de reclameborden werd geduwd.

Na die overtreding ontstond er een opstootje, waarbij middenvelder Casemiro zijn tegenstander Will Hughes bij de keel greep en rood kreeg. De Braziliaan, een van de belangrijkste spelers bij United dit seizoen, moet daardoor drie wedstrijden toekijken.

Het is niet duidelijk hoelang Antony langs de kant staat. Anthony Martial en Scott McTominay missen het thuisduel met Leeds United (aftrap 21.00 uur) eveneens. Middenvelders Donny van de Beek en Christian Eriksen zijn door blessures voor langere tijd niet inzetbaar.

Manchester United speelt in vier dagen tijd twee keer tegen Leeds United in de Premier League. Volgende week neemt de ploeg van Ten Hag het in de tussenronde van de Europa League voor het eerst op tegen het FC Barcelona van Frenkie de Jong.

Op dit moment ligt United op koers om een Champions League-ticket voor volgend seizoen te veroveren. De twintigvoudig kampioen van Engeland staat derde, met een achterstand van acht punten op koploper Arsenal. 'The Gunners' hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. De top vier mag volgend seizoen het miljoenenbal in.

