Conference League-held Zaniolo naar Galatasaray na bedreigingen bij AS Roma

Nicolò Zaniolo zet zijn loopbaan voort bij Galatasaray, zo maakte zijn oude club AS Roma woensdag bekend. De Italiaan vertrok een dag eerder per direct bij de Serie A-club nadat hij door fans met de dood werd bedreigd.

De 23-jarige Zaniolo was vorig seizoen nog de held bij AS Roma. De middenvelder maakte het enige doelpunt tegen Feyenoord in de finale van de Conference League en bezorgde de club daarmee de eerste Europese prijs sinds de Jaarbeursstedenbeker in 1961.