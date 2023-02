Ancelotti verdedigt Vinícius Júnior: 'Racisme is probleem van het Spaanse voetbal'

Trainer Carlo Ancelotti noemt het zorgwekkend en onbegrijpelijk dat Vinícius Júnior nog altijd het slachtoffer is van racisme. De aanvaller van Real Madrid werd afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen RCD Mallorca (1-0-verlies) opnieuw racistisch bejegend.

"Het lijkt nu alsof het probleem bij Vinícius ligt, maar zo zit het niet", zei Ancelotti op zijn persconferentie in Rabat, waar Real Madrid deze week het WK voor clubs speelt. "Dit is een probleem van het Spaanse voetbal dat moet worden opgelost. Waar moeten wij Vinícius tegen verdedigen? Hij is het slachtoffer van iets wat ik niet begrijp."

De 22-jarige Vinícius is dit seizoen vaker het mikpunt van racistische supporters. In september zongen fans van Atlético Madrid dat de Braziliaan op een aap lijkt. Enkele maanden later riepen supporters van Real Valladolid racistische leuzen richting Vinícius Júnior, die een dag later zei dat La Liga te weinig doet tegen racistische fans.

Afgelopen zondag was het weer raak. Op beelden van DAZN is te zien dat Vinícius Júnior door supporters van Real Mallorca wordt beledigd vanwege zijn huidskleur. La Liga kondigde maandag een onderzoek naar de gebeurtenissen aan.

"Racistische mensen zijn bitter over hun eigen leven en proberen dan hun frustraties op de tribune te botvieren op een 22-jarige jongen", zei Federico Valverde op dezelfde persconferentie. "Je moet respect tonen voor anderen. Als teamgenoten zullen we hem blijven verdedigen."