Hans Kraay en de HEMA-stagiair: deze amateurs schitterden in de KNVB-beker

Het affiche Spakenburg-Katwijk van woensdagavond betekent dat hoe dan ook één amateurclub verzekerd is van een plek in de kwartfinales van de KNVB-beker. Deze eeuw bereikten zes andere amateurclubs de laatste acht, onder meer na stunts tegen profclubs. Een overzicht.

Quick Boys (2007/2008) en Noordwijk (2010/2011) waren na de eeuwwisseling de eerste amateurs in de kwartfinales, maar hoefden daarvoor geen clubs uit de Eredivisie of Eerste Divisie uit te schakelen. Quick Boys strandde in de kwartfinales tegen NAC Breda (3-0), terwijl Noordwijk kansloos was tegen RKC Waalwijk (6-0).

2011/2012: dubbele sensatie voor GVVV

GVVV zorgde in het seizoen 2011/2012 voor twee stunts. De club uit Veenendaal vernederde in de derde ronde Eredivisionist Excelsior op Woudestein: 0-3. Spits Dennis van Meegdenburg (37) greep de hoofdrol met twee treffers.

Sparta Rotterdam, dat toen in de Eerste Divisie speelde, werd het volgende slachtoffer. Na een 1-1-eindstand nam GVVV de penalty's beter. "We hebben op ons tandvlees gewonnen", zei GVVV-trainer Erik Assink toen. "Iedereen zat helemaal stuk, maar dit is toch prachtig voor de club?"

AZ bracht GVVV weer terug op aarde. Van Meegdenburg zette zijn ploeg op bezoek in Alkmaar nog verrassend op voorsprong, maar daarna herstelden de Alkmaarders de schade: 2-1.

Bekersprookje GVVV in 2011/2012 Eerste ronde: GVVV-Nemelaer 3-1

GVVV-Nemelaer 3-1 Twee ronde: Zwaluwen '30-GVVV 1-2

Zwaluwen '30-GVVV 1-2 Derde ronde: Excelsior-GVVV 0-3

Excelsior-GVVV 0-3 Achtste finales: Sparta Rotterdam-GVVV 1-1 (w.n.s.)

Sparta Rotterdam-GVVV 1-1 (w.n.s.) Kwartfinales: AZ-GVVV 2-1

GVVV werd op bezoek bij AZ gesteund door zo'n 2.500 supporters. Foto: Pro Shots

2013/2014: Kraay stunt ook met Cuijk

Hans Kraay junior ging op 12 november 2008 op de schouders van de aanhang van FC Lienden. Zijn ploeg versloeg het grote Vitesse met 1-0. Lienden moest in de achtste finales na verlenging wel buigen voor Roda JC (2-0).

Vijf jaar later zorgde Kraay voor een nieuwe bekerstunt, en deze keer werden wél de kwartfinales gehaald. Zijn JVC Cuijk won met 2-1 van Eerste Divisionist MVV Maastricht. "We hebben ze bij de strot gegrepen en niet meer losgelaten", zei Kraay. "Ik ben ontzettend trots op de jongens, ze zijn zó diep gegaan."

Cuijk strandde in de volgende ronde tegen PEC Zwolle (5-1). Kraay nam zijn spelers niets kwalijk na de harde nederlaag. "De trots overheerst. De jongens hebben Cuijk op de kaart gezet."

Bekersprookje JVC Cuijk in 2013/2014 Eerste ronde: HHC Hardenberg-JVC Cuijk 1-2

HHC Hardenberg-JVC Cuijk 1-2 Tweede ronde: Barendrecht-JVC Cuijk 0-2

Barendrecht-JVC Cuijk 0-2 Derde ronde: JVC Cuijk-EVV 3-0

JVC Cuijk-EVV 3-0 Achtste finales: JVC Cuijk-MVV Maastricht 2-1

JVC Cuijk-MVV Maastricht 2-1 Kwartfinales: PEC Zwolle-JVC Cuijk 5-1

Hans Kraay junior stuntte met twee amateurclubs in de KNVB-beker. Foto: ANP

2015/2016: HHC Hardenberg doet NEC pijn

HHC Hardenberg bracht het thuispubliek op 15 december 2015 in vervoering in het bekertoernooi. De Topklasser won op sportpark De Boshoek met 2-0 van Eredivisionist NEC. Glenn Kobussen en Dennis Krohne velden na rust het oordeel.

De meegereisde fans van NEC kregen hun geld terug na de blamage. "Het was een wanvertoning. Als je wat wil bereiken, moet je je rug kunnen rechten, en dat miste ik", zei aanvoerder Rens van Eijden.

HHC kon de sensatie in de volgende ronde geen vervolg geven. Een vroege goal van Vincent Janssen bezorgde AZ een halvefinaleplek ten koste van de amateurs: 1-0.

Bekersprookje HHC Hardenberg in 2015/2016 Tweede ronde: FC Lisse-HHC Hardenberg 0-4

FC Lisse-HHC Hardenberg 0-4 Derde ronde: Berkum-HHC Hardenberg 0-3

Berkum-HHC Hardenberg 0-3 Achtste finales: HHC Hardenberg-NEC 2-0

HHC Hardenberg-NEC 2-0 Kwartfinales: AZ-HHC Hardenberg 1-0

Het bekeravontuur van HHC Hardenberg eindigde in Alkmaar. Foto: Pro Shots

2015/2016: VVSB de grootste sensatie

De grootste verrassing deze eeuw was VVSB. De Topklasser uit Noordwijkerhout was in het seizoen 2015/2016 de tweede amateurclub ooit die de halve finales van het bekertoernooi bereikte, na IJsselmeervogels in 1975.

VVSB stuntte niet één, maar twee keer. In de derde ronde waren de amateurs te sterk voor FC Emmen, destijds actief in de Eerste Divisie. "Een afgang, dit is gewoon een schande", brieste toenmalig Emmen-trainer Marcel Keizer.

Het sprookje was nog niet voorbij voor VVSB. Na Capelle werd FC Den Bosch op een wonderbaarlijke manier verslagen. De ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen stond tien minuten voor tijd met 2-0 achter, maar won alsnog met 2-3. HEMA-stagiair Maikey Parami maakte de winnende goal. "Ik kan wel janken van geluk", riep Van Leeuwen. "Hier gaan ze over tien jaar een film van maken."

Het lukte VVSB niet om als eerste amateurclub de finale in De Kuip te bereiken. De amateurs hielden in Stadion Galgenwaard lang stand tegen FC Utrecht, maar na een eigen goal van Peet van der Sloot in de 73e minuut was het gedaan. De thuisclub liep uit naar een 3-0-zege.

Bekersprookje VVSB in 2015/2016 Tweede ronde: Rijnsburgse Boys-VVSB 3-3 (w.n.s.)

Rijnsburgse Boys-VVSB 3-3 (w.n.s.) Derde ronde: VVSB-FC Emmen 3-1

VVSB-FC Emmen 3-1 Achtste finales: Capelle-VVSB 2-3

Capelle-VVSB 2-3 Kwartfinales: FC Den Bosch-VVSB 2-3

FC Den Bosch-VVSB 2-3 Halve finales: FC Utrecht-VVSB 3-0

Maikey Parami was de bekerheld van VVSB. Foto: ANP