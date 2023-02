PSV wil langer door met 'sleutelspeler' Xavi Simons: 'Hij is erg belangrijk voor ons'

PSV is bezig Xavi Simons langer in Eindhoven te houden. Paris Saint-Germain kan de negentienjarige aanvaller met een clausule terughalen, maar trainer Ruud van Nistelrooij hoopt dat het talent bijtekent.

Simons maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van PSG naar PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract tot medio 2027. PSG kan een terugkoopclausule van 12 miljoen euro activeren en de Oranje-international terughalen, op voorwaarde dat de speler daarvoor openstaat.

Van Nistelrooij gaf dinsdag in aanloop naar het bekerduel met FC Emmen aan dat PSV Simons langer wil behouden. "De omgeving in Eindhoven is stabiel. Er is voor hem bij de club genoeg ruimte om zich verder te ontwikkelen", zei de trainer op de persconferentie, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Simons speelt dit seizoen een grote rol bij PSV, erkende Van Nistelrooij. De aanvaller heeft in 29 wedstrijden twaalf goals en vijf assists geproduceerd. "Het is prachtig dat hij op zo'n jonge leeftijd al heel belangrijk is voor ons", zei de coach.

"Duidelijk is dat Xavi voor ons een sleutelspeler is, ook in de opbouw van dit PSV. Mede daarom wordt er ook met hem en zijn management gesproken over verlenging. We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ben wel positief gestemd dat daar een verlenging uitkomt."

De herstelde Olivier Boscagli kan tegen FC Emmen zijn eerste minuten van dit seizoen maken. Foto: Pro Shots

Boscagli keert terug in wedstrijdselectie

Van Nistelrooij bevestigde dat Anwar El Ghazi zeker enkele weken is uitgeschakeld. De aanvaller viel zondag vroeg in het duel met Feyenoord (2-2) uit met een spierblessure.

Rechtsback Phillipp Mwene, die tegen Feyenoord een hersenschudding opliep, is er tegen FC Emmen ook niet bij. Verdediger Armando Obispo is twee wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart in De Kuip.

Olivier Boscagli maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie van PSV. De 25-jarige verdediger liep in april vorig jaar een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.