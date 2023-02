Feyenoord-doelwit Van den Belt: 'Ik stond klaar om in Rotterdam te tekenen'

Thomas van den Belt vindt het jammer dat een droomtransfer naar Feyenoord in rook is opgegaan. De 21-jarige middenvelder van PEC Zwolle, die vorige maand in de concrete belangstelling van de Rotterdammers stond, verwacht komende zomer alsnog een stap hogerop te kunnen maken.

"Ik zat op de slotdag vol spanning", vertelde Van den Belt maandagavond na Jong Ajax-PEC (0-0) tegen ESPN. "Jammer genoeg is het niet rondgekomen. Ik had met name de hoop dat er een goed en leuk bod voor de club zou liggen. Ik stond al klaar om richting Rotterdam te rijden en daar te tekenen, maar rond 20.00 uur wist ik: dit wordt 'm niet meer."

Aanvankelijk hoopte Feyenoord de selectie vorige maand met FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki te versterken. Toen duidelijk werd dat de tukkers niet wilden meewerken aan een winterse transfer, richtte de Eredivisie-koploper zich op Van den Belt. De eisen van PEC zouden Feyenoord te gortig zijn geweest.

Na het afketsen van de transfer was Van den Belt twee dagen vrij en kon hij zich weer opladen voor het restant van het seizoen met PEC. De 'Blauwvingers' liggen op koers om een jaar na de degradatie uit de Eredivisie weer rechtstreeks naar het hoogste niveau te promoveren.

PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt hoopte in januari op een transfer naar Feyenoord. Foto: Pro Shots

'De afspraken staan vrij helder op papier'

De promotiewens van PEC Zwolle was ook de reden voor Van den Belt om zijn contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie afgelopen zomer tot medio 2025 te verlengen. Aangezien er toen ook al interesse was van andere clubs, zijn er afspraken gemaakt over een toekomstige transfer.

Het lijkt er dan ook op dat PEC komende zomer wél wil meewerken aan een vertrek van de middenvelder. "We hebben daar goede afspraken over gemaakt en ik hoop dat PEC zich daaraan houdt. Het staat vrij helder op papier", zegt Van den Belt, die dit seizoen tot dusver tien keer scoorde en vier assists leverde.