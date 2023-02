PEC houdt Brobbey van scoren af en speelt doelpuntloos gelijk bij Jong Ajax

Koploper PEC Zwolle heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie gelijkgespeeld op bezoek bij Jong Ajax. De thuisploeg trad verrassend met Brian Brobbey aan, maar kwam net als de bezoekers uit Zwolle niet tot scoren.

Omdat Brobbey tegen Cambuur nog geen twintig minuten meedeed en nog altijd pas 21 jaar is, mag hij spelen bij het beloftenelftal. Als hij in Leeuwarden in de basis had gestaan of minimaal 45 minuten had meegevoetbald, had dit volgens de KNVB-regels niet gemogen.