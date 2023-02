Van der Sar baalt van vertrek Daley Blind bij Ajax: 'Dat had anders gemoeten'

Edwin van der Sar baalt van de manier waarop Daley Blind een maand geleden bij Ajax vertrok. De algemeen directeur vindt dat er anders met de clubicoon had moeten worden omgegaan en dat een afscheid wellicht voorkomen had kunnen worden.

Blind belandde onder Alfred Schreuder op de bank en had geen goede relatie met de toenmalige Ajax-trainer. Uiteindelijk liet de 99-voudig international zijn contract ontbinden en koos hij voor een overstap naar Bayern München.

"Zijn vertrek had anders gemoeten. Nu heeft het de club én Daley pijn gedaan", zei Van der Sar maandagavond in het Ziggo Sport-praatprogramma Rondo. "Hij is een fantastische jongen en had een goed afscheid bij Ajax moeten hebben, dat is niet gebeurd."

Van der Sar neemt het zichzelf ook kwalijk dat de situatie van Blind is geëscaleerd en dat er niet eerder een verzoeningspoging is gedaan. "Het lag als eerst bij de technische mensen, maar als algemeen directeur ben je overal verantwoordelijk voor."

Het contract van Blind bij Bayern loopt komende zomer af en Ajax-trainer Schreuder is inmiddels ontslagen. Toch denkt Van der Sar niet dat een terugkeer van de 32-jarige Blind in de Johan Cruijff ArenA nog een optie is.

"Met de komst van Owen Wijndal hebben we al voorgesorteerd. En met Jorrel Hato hebben we een jongen van zestien jaar die het fantastisch doet", zei hij. "Ik denk dat een terugkeer van Blind een gepasseerd station is."

Inmiddels draagt Daley Blind het shirt van Bayern München. Foto: Pro Shots

Van der Sar hoopt snel op technisch directeur

Verder ging Van der Sar bij Rondo onder meer in op de vacature van technisch directeur bij Ajax. Sinds het gedwongen vertrek van Marc Overmars, precies een jaar geleden, vormen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het technische duo.

Van der Sar vertelde dat hij binnen twee maanden duidelijkheid hoopt te hebben over een permanente opvolger van Overmars. Hij beaamde dat er inmiddels ook vergeefs buitenlanders zijn gepolst.

"Waar het dan op afketst? Ze zijn niet beschikbaar of vinden de competitie te klein", zei de oud-topkeeper, die niet inging op namen. "Maar je moet als Ajax altijd hoog inzetten."