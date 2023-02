Comeback Pröpper loopt uit op drama: Vitessenaar loopt zware knieblessure op

De rentree van Davy Pröpper in de Eredivisie is uitgelopen op een enorme deceptie. De middenvelder van Vitesse blijkt zaterdag in het duel met FC Emmen een zware knieblessure te hebben opgelopen en is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Een MRI-scan heeft maandag uitgewezen dat de 31-jarige Pröpper de voorste kruisband van zijn knie heeft gescheurd. De middenvelder wacht een operatie en een maandenlange revalidatie. Hij ligt er in ieder geval de rest van het seizoen uit.

De blessure is een grote domper voor Pröpper. De negentienvoudig international van Oranje was bij Vitesse net teruggekeerd in het betaalde voetbal. Hij nam een sabbatical van een jaar, nadat hij het plezier in het voetbal had verloren.

Ruim een week geleden maakte Pröpper zijn rentree als invaller tegen sc Heerenveen. Na afloop gaf hij aan het plezier terug te hebben gevonden. Tegen FC Emmen was de spelmaker, die al langere tijd bij Vitesse meetrainde, voor het eerst basisspeler.

Davy Pröpper maakte op bezoek bij sc Heerenveen zijn rentree. Foto: ANP

Pröpper keerde terug op oude nest

Pröpper stopte begin 2022 plotseling met profvoetbal. Hij stond destijds onder contract bij PSV, waar hij onder trainer Roger Schmidt een reserverol had. Pröpper voelde zich destijds "niet meer comfortabel in de voetbalcultuur".

Bij Vitesse keerde hij dit jaar terug op het oude nest. Hij trainde eerst een aantal weken mee om "het voetbalvuurtje aan te wakkeren" en tekende begin dit jaar een contact voor anderhalf jaar bij de club, waar hij in 2010 zijn profdebuut maakte.

Pröpper doorliep de jeugdopleiding van Vitesse. In 2015 verruilde hij de Arnhemse club voor zo'n 4,5 miljoen euro voor PSV. Met de Eindhovenaren won hij één landstitel en drie keer de Johan Cruijff Schaal. In het buitenland speelde Pröpper van 2017 tot en met 2021 bij Brighton & Hove Albion.