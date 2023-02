Minuut stilte bij KNVB-bekerduels wegens aardbevingen in Turkije en Syrië

De wedstrijden in de achtste finales van de KNVB-beker worden deze week voorafgegaan door een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook bij de twee Keuken Kampioen Divisie-duels van maandagavond is er een minuut stilte.

Bij de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied, die in de nacht van zondag op maandag en op maandagochtend plaatsvonden, vielen duizenden doden. Veel mensen worden nog vermist.

De achtstefinaleduels in de KNVB-beker worden dinsdag, woensdag en donderdag gespeeld. AZ-FC Utrecht is dinsdag om 18.45 uur de eerste, gevolgd door De Graafschap-De Treffers en NAC Breda-sc Heerenveen.

Woensdag staan PSV-FC Emmen, Spakenburg-Katwijk en Feyenoord-NEC op het programma. De bekerronde wordt donderdag afgesloten met FC Twente-Ajax en ADO Den Haag-Go Ahead Eagles.

In de Keuken Kampioen Divisie worden maandag Jong Ajax-PEC Zwolle en Willem II-FC Eindhoven gespeeld. Beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur.