Real Madrid reist met verzwakte selectie naar WK voor clubteams in Marokko

Real Madrid reist zonder een aantal vaste krachten af naar Marokko, waar deze week het WK voor clubs wordt afgewerkt. Onder anderen de geblesseerden Thibaut Courtois en Karim Benzema ontbreken bij de Champions League-winnaar van vorig seizoen.

Courtois en Benzema ontbraken afgelopen weekend ook al in het met 1-0 verloren competitieduel met RCD Mallorca. Courtois viel in de warming-up uit, Benzema was al niet van de partij.