Leeds-coach Marsch al zevende ontslagen Premier League-manager dit seizoen

Leeds United-coach Jesse Marsch is maandag als zevende manager van dit Premier League-seizoen ontslagen. De 49-jarige Amerikaan, die onder anderen de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville in zijn selectie had, presteerde slecht met 'The Whites'.

Marsch was nog geen jaar in dienst bij Leeds, dat op 5 november voor het laatst een competitiewedstrijd won. De club staat na twintig duels slechts zeventiende, net boven de degradatiestreep.

In totaal gaven Marsch en Leeds dit seizoen 140 miljoen pond (bijna 157 miljoen euro) uit aan nieuwe spelers. Onder anderen Feyenoorder Luis Sinisterra en oud-Ajacieden Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber werden gehaald, maar tot goede resultaten leidde dat dus niet.

Vóór zijn tijd in Engeland werd Marsch al binnen een half jaar ontslagen bij RB Leipzig, dat hem had overgenomen van Red Bull Salzburg. In Salzburg was hij met het binnenhalen van twee landstitels en twee nationale bekers wél succesvol.

Marsch is zeker niet de eerste Premier League-manager die dit seizoen moet vertrekken. Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers), Steven Gerrard (Aston Villa), Ralph Hasenhüttl (Southampton) en Frank Lampard (Everton) gingen hem voor.