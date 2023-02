WK voor clubs nu nog een bescheiden feestje: zo werkt het toernooi

Real Madrid neemt het woensdag in Marokko op tegen het Egyptische Al Ahly SC. Dat is geen alledaags affiche, maar op het WK voor clubs is het niks bijzonders. Wat is het voor toernooi en hoe gaat het er in de toekomst uitzien?

Het WK voor clubs is een jaarlijks toernooi tussen de winnaars van zes continentale toernooien en de kampioen van het gastland. Dat betekent dat Champions League-winnaar Real Madrid de Europese afgevaardigde is. Ook Flamengo (Zuid-Amerika), Seattle Sounders (Noord- en Midden-Amerika), Al-Hilal (Azië), Wydad Casablanca (Marokko), Al-Ahly SC (Afrika) en Auckland City FC (Oceanië) bemachtigden een ticket.

Dit jaar wordt het WK voor clubs gespeeld in Marokko. De Marokkaanse landskampioen Wydad Casablanca won ook de Champions League van Afrika, waardoor verliezend finalist Al Ahly SC uit Egypte mag meedoen. Het WK voor clubteams zou eigenlijk in december gespeeld worden, maar werd verplaatst vanwege het WK voetbal in Qatar.

Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Met zeven deelnemende clubs ziet dit schema er iets minder overzichtelijk uit dan we gewend zijn. Real Madrid en Flamengo mogen instromen in de halve finales. Real neemt het hierin op tegen Al-Ahly, dat Auckland City (kwalificatie) en Seattle Sounders (kwartfinales) uitschakelde. Flamengo mag aantreden tegen het Saoedische Al-Hilal, dat Wydad Casablanca in de kwartfinales na een penaltyserie elimineerde.

Feyenoord (1970) en Ajax (1972 en 1995) kroonden zich als enige Nederlandse clubs tot wereldkampioen. Dat was in de periode dat het toernooi nog een andere opzet had. Van 1960 tot 2004 kende de 'wereldbeker voetbal' maar één wedstrijd: tussen de winnaars van de continentale bekertoernooien van Europa en Zuid-Amerika. In 2000 werd al geëxperimenteerd met een toernooi voor meer clubs, maar dat kreeg pas in 2005 de huidige vorm.

Laatste vijf winnaars WK voor clubs 2017: Real Madrid

2018: Real Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern München

2021: Chelsea

Real Madrid is met vier titels recordhouder. De Spaanse club won in 2014, 2016, 2017 en 2018 de Champions League en pakte bij iedere daaropvolgende deelname ook de titel op het WK voor clubs. Toni Kroos is de meest gedecoreerde speler met vijf titels. Hij was vier keer met Real Madrid de beste en won de titel in 2013 met Bayern München.

De winnaar kwam tot nu toe altijd uit Europa of Zuid-Amerika. Chelsea pakte vorig jaar de trofee door in een verlenging van het Braziliaanse Palmeiras te winnen.

Toni Kroos kan in Marokko voor de zesde keer het WK voor clubs winnen. Foto: Getty Images

Het WK voor clubs is voor Real Madrid de uitgelezen mogelijkheid om de bittere nasmaak van afgelopen weekend weg te spoelen. De Madrilenen verloren op bezoek bij RCD Mallorca (1-0) en staan nu acht punten achter koploper FC Barcelona. Doelman Thibaut Courtois moest al in de warming-up afhaken en ook Karim Benzema kon door een blessure geen minuten maken. Zij missen de halve finale, maar zijn er in een eventuele eindstrijd mogelijk weer bij.

Vanaf 2025 zal het WK voor clubs er met 32 deelnemers heel anders uit gaan zien. In 2018 had de FIFA al plannen om het toernooi uit te breiden naar 24 teams, maar die werden door de coronapandemie uitgesteld. De spelersvakbond FIFPRO is kritisch op de plannen en maakt zich zorgen over het welzijn van de spelers. "Deze beslissingen zijn eenzijdig genomen zonder serieus overleg, laat staan met overeenstemming van de spelers", verklaarde de FIFPRO.

Het clubtoernooi zal vanaf 2025 eens in de vier jaar gehouden worden in de periode waarin eerder de Confederations Cup werd gespeeld. Op dat landentoernooi kwamen de zes continentale kampioenen, de wereldkampioen en het gastland in actie. Dat toernooi werd opgedoekt om ruimte te maken voor een groter clubtoernooi.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft nog meer plannen. Hij heeft ook de World Series Events op zijn verlanglijst staan. Dat is een toernooi tussen vier landen uit vier verschillende continenten en moet om de twee jaar in maart gaan plaatsvinden.