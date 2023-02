PSV-verdediger Obispo twee wedstrijden geschorst na rood tegen Feyenoord

PSV moet het twee wedstrijden stellen zonder Armando Obispo. De verdediger, die zondag rood kreeg in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord, accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

De 23-jarige Obispo mist door de schorsing de KNVB-bekerwedstrijd van woensdag tegen FC Emmen en het competitieduel van zaterdag met FC Groningen. Beide wedstrijden worden in het Philips Stadion gespeeld.

Het duel met FC Groningen wordt de eerste wedstrijd van PSV zonder Obispo in dit Eredivisie-seizoen. De oud-speler van Vitesse mocht deze jaargang altijd beginnen van trainer Ruud van Nistelrooij, die André Ramalho als meest logische vervanger achter de hand heeft.

Obispo kreeg tegen Feyenoord in de 65e minuut rood van scheidsrechter Danny Makkelie. Hij raakte met zijn uitgestoken been Feyenoord-spits Santiago Giménez hard op diens bovenbeen, nadat hij de bal had weggekopt. De Mexicaan hield daar flinke schrammen aan over.

Armando Obispo op weg naar de kleedkamer na zijn rode kaart tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Het moet gewoon stoppen'

Van Nistelrooij was na het gelijkspel in De Kuip (2-2) niet te spreken over de arbitrage, maar hij vond de rode kaart voor Obispo wel terecht.

"Ja, dat was een rode kaart. Ik heb net in de kleedkamer al gezegd dat Obispo het team benadeeld heeft. Er hoeft geen gesprek te komen. Het moet gewoon stoppen. En dat weet hij gelukkig zelf ook", vertelde Van Nistelrooij.

Obispo is niet de enige speler die PSV de komende tijd moet missen. Anwar El Ghazi viel tegen Feyenoord uit met een spierblessure en de verwachting is dat hij weken niet in actie kan komen. Daartegenover staat dat Mauro Júnior tegen FC Emmen terugkeert van een schorsing van twee wedstrijden.