Grote zorgen over voormalig Vitesse-speler Atsu na aardbeving in Turkije

Er zijn grote zorgen over voormalig Vitesse-aanvaller Christian Atsu. Volgens diverse Turkse media ligt de Ghanese speler van Hatayspor onder het puin in Hatay, een van de Turkse steden die maandag zwaar is getroffen door de aardbevingen in het land.

Drie andere spelers van Hatayspor, dat veertiende staat in de Turkse Süper Lig, zouden inmiddels levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Het zou gaan om verdedigers Kerim Alici en Burak Öksüz en aanvaller Bertug Yildirim. De 31-jarige Atsu wordt, net als en technisch directeur Taner Savut, nog wel vermist.

Hatay ligt in het oosten van Turkije, niet ver van de grens met Syrië. De stad ligt onder de provincie Kahramanmaras, waar het epicentrum van de aardbeving lag. Inmiddels zijn in Turkije en buurland Syrië ruim negentienhonderd doden en duizenden gewonden geteld.

Atsu speelt sinds afgelopen zomer voor Hatayspor. Zondag deed hij nog acht minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa en maakte hij in de laatste minuut uit een vrije trap de enige goal van de wedstrijd (1-0).

Christian Atsu speelde in het seizen 2013/2014 voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Atsu scoorde vijf keer in de Eredivisie

Atsu speelde een jaar voor Vitesse, dat hem in het seizoen 2013/2014 huurde van Chelsea. Bij de Londense club brak hij nooit door. In 28 Eredivisie-wedstrijden scoorde hij vijf keer.

De vleugelspeler vertegenwoordigde Ghana na dat seizoen op het WK en in totaal speelde hij zestig interlands, waarin hij tien keer scoorde. In 2015 werd Atsu verkozen tot beste speler van de Afrika Cup.

Atsu kwam op clubniveau ook uit voor Rio Ave, FC Porto, Everton, Bournemouth, Newcastle United, Málaga en het Saoedische Al Raed. Newcastle, waar Atsu seizoenen lang een belangrijke kracht was, schrijft op Twitter te bidden voor positief nieuws over Atsu.

Yeni Malatyaspor, dat uitkomt op het tweede niveau in Turkije, meldde maandag dat reservekeeper Eyüp Türkaslan is omgekomen bij de aardbevingen. De 28-jarige Turk zat zaterdag nog negentig minuten op de bank tijdens de met 5-1 verloren competitiewedstrijd tegen Rizespor.

