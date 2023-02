Aanvoerders Kökçü en Yilmaz leven mee met slachtoffers aardbeving in Turkije

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en Fortuna Sittard-captain Burak Yilmaz leven mee met de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Het land werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een zware beving en maandagmiddag volgde een tweede beving.

De in Haarlem geboren Kökçü, die sinds 2020 Turks international is, schreef woorden van gelijke strekking. Ook hij vroeg om Gods genade voor de doden. "En ik wens de gewonden een spoedig herstel."

Naast Turkse Eredivisie-spelers betuigen ook diverse Nederlandse clubs hun medeleven. "Onze oprechte deelneming aan iedereen die door deze tragedie is getroffen", schrijft Ajax op Twitter. Het epicentrum van de aardbeving lag in de provincie Kahramanmaras, in het zuidoosten van Turkije. Inmiddels zijn in Turkije en buurland Syrië al meer dan veertienhonderd doden en duizenden gewonden geteld.