Manchester City aangeklaagd voor het overtreden van financiële regels

De Premier League heeft Manchester City aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. In totaal gaat het om vier verschillende aanklachten, voor zo'n honderd overtredingen tussen de seizoenen 2009/2010 en 2017/2018.

Een onafhankelijke commissie van de Premier League, die vier jaar onderzoek deed, laat weten dat de hoorzittingen achter gesloten deuren gaan plaatsvinden. Volgens Engelse media zou City een boete, puntenaftrek of zelfs degradatie riskeren.

In een verklaring van de Premier League staat onder meer dat Manchester City zich niet heeft gehouden aan de regel die voorschrijft dat een club "nauwkeurige financiële informatie moet verstrekken die een goed beeld geeft van de financiële positie van de club".

Het gaat daarbij om onder meer sponsorinkomsten, maar ook om de bedrijfskosten. Daarnaast zou Manchester City in de contracten van ex-manager Roberto Mancini (2009-2013) en enkele spelers niet gedetailleerd genoeg zijn geweest over financiële vergoedingen.

Het is niet de eerste keer dat Manchester City wordt beschuldigd van het overtreden van de financiële regels. De UEFA wilde de club in 2020 twee jaar uitsluiten van Europees voetbal, maar City ging met succes in beroep bij sporttribunaal CAS.