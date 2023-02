Van Nistelrooij hoopt dat PSV-spelers ranglijst 'vergeten' in laatste maanden seizoen

Ruud van Nistelrooij verwacht dat de titelstrijd in de Eredivisie ook een mentaal spel zal zijn voor de spelers van PSV. Volgens de trainer moeten zij rond wedstrijden niet bezig zijn met de ranglijst, zeker nu het bovenin zo dicht bij elkaar staat.

"De kunst is: de stand vergeten. Want als je de stand vergeet, heb je een betere kans om goed te spelen", vertelt Van Nistelrooij, die zijn ploeg zondag in de topper tegen Feyenoord met 2-2 gelijk zag spelen.

Er stond vooraf best wat druk op PSV, want bij een nederlaag was het gat met Feyenoord zeven punten geworden en dan was de titel heel ver weg geweest. Nu blijft het verschil met de Rotterdammers vier punten.

"De belangen zijn groot", weet Van Nistelrooij. "Maar het gaat erom dat je plezier hebt en bezig bent met de prestatie van het moment. Niet terug- of vooruitkijken. Dat moet de instelling worden in de laatste maanden. Zo krijg je het stabiel. En de club bovenin die het stabiel krijgt, is spekkoper."

Ruud van Nistelrooij tijdens de topper in De Kuip. Foto: ANP

'Thorgan was geweldig'

Van Nistelrooij beseft dat voor PSV nu alle voorwaarden aanwezig zijn om stabiel te presteren. De club stelde deze winter met Earnest Stewart een technisch directeur aan en de transfermarkt is gesloten. Met Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt legde de Eindhovense club op de slotdag van de transfermarkt twee aansprekende namen vast, die als invaller debuteerden tegen Feyenoord.

"Thorgan was geweldig. Hij scoorde én bracht rust, dat belooft wat. Patrick stond er ook meteen. Dat zijn geweldige pluspunten en daar kunnen we mee vooruit. Bij vlagen zag ik afgelopen week al een hoog niveau op de training. Tegen Feyenoord was het de spirit die ons overeind hield. Het voetbal moet nu vanzelf gaan komen."

De eerstvolgende wedstrijd van PSV is woensdag, het bekerduel thuis met FC Emmen. Zaterdag wacht in Eindhoven FC Groningen in de Eredivisie. "Dat worden twee belangrijke wedstrijden om te laten zien waar we naartoe willen."