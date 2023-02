Guardiola zet titel even uit zijn hoofd na 'uitputtende trip naar Noord-Europa'

Josep Guardiola vindt dat Manchester City voorlopig maar even niet meer aan de landstitel moet denken. De Spaanse coach zag zijn ploeg zondag, na een volgens hem vermoeiende trip naar Londen, met 1-0 verliezen bij Tottenham Hotspur.

Manchester City had kunnen profiteren van de 1-0-nederlaag die Arsenal zaterdag leed bij laagvlieger Everton. In plaats daarvan zorgde uitgerekend Harry Kane, in de zomer van 2021 nog begeerd door City, al na een kwartier voor het enige doelpunt van het duel. Arsenal heeft nog altijd vijf punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

"We zitten nu even niet in de positie om aan het kampioenschap te mogen denken", baalde Guardiola na het nipte verlies. "Arsenal heeft dit seizoen nog niet veel punten laten liggen, maar nu kregen we de kans om het gat te verkleinen. Dat is heel belangrijk, maar helaas is het ons niet gelukt."

Het is al de vierde keer dit seizoen dat Manchester City een Premier League-wedstrijd verliest. Vorig seizoen gingen 'The Citizens' in een volledig seizoen slechts drie keer ten onder. De regerend landskampioen won drie van de vijf competitieduels dit kalenderjaar en liet zich vorige maand door Southampton verrassen in de League Cup.

Guardiola voerde het niet als excuus aan, maar de Spanjaard deed na zijn nederlaag tegen Tottenham wel even zijn beklag over de trip van Manchester naar Londen. "Het voelt alsof we, laten we zeggen, naar Noord-Europa moeten reizen. Het kost ons 4,5 uur om bij het hotel te komen. Het is uitputtend, sorry dat ik het moet zeggen."

Over ruim een week wacht Manchester City opnieuw een reis naar Londen, als de uitwedstrijd tegen Arsenal op het programma staat. De ploeg van Guardiola speelt zondag eerst een thuisduel met Aston Villa.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.