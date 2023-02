Xavi vindt Real Madrid nog steeds titelfavoriet ondanks gat van acht punten

FC Barcelona staat na twintig speelrondes fier aan kop in La Liga, maar trainer Xavi doet nog altijd verwoede pogingen de verwachtingen te temperen. Volgens de Spanjaard is concurrent Real Madrid, ondanks een achterstand van acht punten, de titelfavoriet.

"We zijn nu een belangrijke kandidaat voor de titel, maar geen favoriet", zei Xavi op zijn persconferentie. "Dat is nog steeds Real Madrid, als titelverdediger. Ze werden vorig seizoen kampioen en wonnen de Champions League. Real zal tot het einde door blijven strijden. Laten we dat niet vergeten."

FC Barcelona deed zondagavond uitstekende zaken door Sevilla met 3-0 te verslaan, terwijl Real Madrid eerder op de dag verrassend bij RCD Mallorca verloor (1-0). Het verschil tussen de twee rivalen is daardoor opgelopen tot acht punten, al zijn er dit seizoen nog achttien competitiewedstrijden te spelen.

"We zitten in een mooie positie. Het is alleen nog te vroeg om conclusies te trekken", vindt Xavi. "Dit was voor ons wel een sleutelwedstrijd. Buiten ons wist de volledige top zes (Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Villarreal en Real Betis, red.) niet te winnen dit weekend en daar hebben we optimaal van geprofiteerd. Het is een speciale dag."

FC Barcelona verloor dit seizoen nog maar één keer in La Liga. Foto: Getty Images

'Al het harde werk betaalt zich nu uit'

Favoriet of niet; Xavi is er dit seizoen veel aan gelegen om kampioen te worden met FC Barcelona. De Catalanen moeten onder de leiding van de clubicoon zien af te rekenen met sportief (en financieel) moeizame jaren. De laatste landstitel van Barcelona dateert uit het seizoen 2018/2019.

Met een mix van talent en ervaring laat de 26-voudig kampioen dit seizoen weinig steken vallen in eigen land. Van de twintig gespeelde wedstrijden werden er zeventien gewonnen. Slechts één keer ging FC Barcelona onderuit en dat was tegen Real Madrid. De ploeg van Frenkie de Jong nam onlangs revanche door ten koste van de 'Koninklijke' de Spaanse supercup te winnen.

"Onze huidige vorm laat zien dat al het harde werk zich aan het uitbetalen is", zei Xavi. "De spelers beginnen in zichzelf te geloven. Dat proces is nog niet ten einde, maar we ontwikkelen ons goed. Het is solide. Maar nogmaals: we hebben naast de Supercup nog niks gewonnen. We blijven hongerig en kunnen nog niet tevreden zijn."