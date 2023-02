De Jong loopt met Barça uit op Real, Inter klopt Milan zonder De Vrij en Dumfries

Delen via E-mail

FC Barcelona heeft zondag de koppositie in La Liga verstevigd. De Catalanen waren met 3-0 te sterk voor Sevilla, terwijl concurrent Real Madrid punten liet liggen. In de Serie A won Internazionale de derby tegen AC Milan met 1-0.

Met Frenkie de Jong in de basis had Barcelona het een klein uur lastig met laagvlieger Sevilla. De thuisploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd een domper te verwerken met het geblesseerd uitvallen van Sergio Busquets.