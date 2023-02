PSV- én Feyenoord-fans steunen Slegers: 'Mooi dat het voetbal dit laat zien'

De steunbetuiging van de volle Kuip zondag bij de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en PSV (2-2) heeft indruk gemaakt op de trainers, spelers en ook op PSV-perschef Thijs Slegers zelf. Donderdag maakte hij bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. In de twaalfde minuut applaudisseerden de fans van de Rotterdamse en de Eindhovense club voor hem.

"Ik vond het een fantastisch moment van beide supportersgroepen voor een persoon die het meer dan verdient. Mooi dat het voetbal dit laat zien", zegt Feyenoord-trainer Arne Slot. "Het was verschrikkelijk om het nieuws te horen. Bij mij sloeg het in als een bom, ook omdat ik Thijs ken. Laat staan hoe het is voor de mensen van PSV. En al helemaal voor zijn familie."

De steunbetuiging was een initiatief van de supportersvereniging van Feyenoord. Behalve applaus en gezang werden er spandoeken voor de 46-jarige Slegers getoond, zowel door Rotterdamse fans als in het uitvak met PSV-supporters.

Slegers, die niet aanwezig was in het stadion, liet aan Feyenoord weten dat hij de steun zeer waardeerde. "Hij stuurde een bericht om zijn dank uit te te spreken aan alle mensen", vertelt Slot. "En ik wens hem en zijn gezin heel veel sterkte toe de komende tijd."

'We houden allemaal van hem'

Slegers, sinds 2015 perschef van PSV, kreeg eind 2020 de diagnose leukemie. Na een stamceltransplantatie en een lang hersteltraject leek de Brabander de ziekte achter zich te kunnen laten, maar er volgden nieuwe problemen. "De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit is geen halt toe te roepen", schreef Slegers donderdag in zijn verklaring. Slegers riep in die verklaring op om stamceldonor te worden, zodat andere mensen misschien wel kunnen overleven.

"Thijs is een strijder", vindt PSV-trainer Ruud van Nistelrooij, die zeker weet dat de perschef genoten heeft van het eerbetoon. "Het is zo bijzonder dat hij mensen oproept te doneren, ook al kan hij zelf niet meer gered worden. We houden allemaal van Thijs, dat heeft mijn team tegen Feyenoord ook laten zien."

Aanvoerder Luuk de Jong vertelde enkele minuten na de wedstrijd al dat PSV graag had gewonnen voor Slegers. "Aan de andere kant kan ik nu beter relativeren dat we in de slotfase de zege uit handen gaven", zei De Jong. "Het is verschrikkelijk. Hopelijk geven heel veel mensen gehoor aan Thijs' oproep om stamceldonor te worden en bloed te doneren. Want dat is absoluut nodig."