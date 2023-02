Kane heeft 'magisch gevoel' door record: 'Dit ga ik nooit meer vergeten'

Harry Kane komt woorden tekort na het verbeteren van het clubrecord van Tottenham Hotspur. De Engelse spits maakte zondag tegen Manchester City zijn 267e doelpunt voor de Spurs en werd daarmee topscorer aller tijden van de Londense club.

"Deze dag zal ik nooit meer vergeten", zei Kane bij Sky Sports. "Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me voel. Het is een magisch gevoel."

De 29-jarige Kane maakte zijn recordtreffer na een kwartier spelen tegen Manchester City en bezorgde Tottenham daarmee de winst: 1-0. De aanvaller evenaarde eind vorige maand met zijn treffer tegen Fulham (0-1) al het record van Jimmy Greaves, die 266 doelpunten maakte voor de Spurs.

"Ik wilde het record per se bij een overwinning voor eigen publiek breken. Er is de afgelopen weken zo veel over gesproken. Als het dan tegen een van de beste ploegen ter wereld lukt, geeft dat een speciaal gevoel."

Kane werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van Tottenham. Na een aantal verhuurperiodes brak hij in het seizoen 2013/2014 door in de hoofdmacht en kwam hij voor het eerst tot scoren voor de Spurs.

Harry Kane werd gefeliciteerd door zijn ploeggenoten na zijn recordtreffer. Foto: Getty Images

'Jimmy Greaves is een absolute held'

Ook maakte Kane tegen City zijn tweehonderdste doelpunt in de Premier League. Hij had 304 wedstrijden nodig om die mijlpaal te bereiken. Niemand slaagde erin om dat in een korter tijdsbestek te doen, zelfs Alan Shearer en Wayne Rooney niet.

"Toen ik mijn carrière begon, kon ik me haast niet voorstellen dat ik tweehonderd doelpunten in de Premier League zou gaan maken", vertelde Kane. "Het is geweldig dat ik dat nu heb bereikt en hopelijk volgen er nog meer."