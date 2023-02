Jahanbakhsh na glansrol tegen PSV: 'Altijd het gevoel dat Kuip achter me staat'

Alireza Jahanbakhsh is trots na zijn glansrol zondag in de Eredivisie-topper tegen PSV (2-2). De Iraniër, die niet mocht starten van trainer Arne Slot, scoorde in de slotfase twee keer en voorkwam zo dat Feyenoord een tik opliep in de strijd om de titel.

"Ik hoorde dat de fans na de 2-2 mijn naam scandeerden. Dat was heel mooi", vertelde Jahanbahsh, die in de 81e en de 96e minuut trefzeker was. "Sinds ik bij Feyenoord speel, gaat het met ups en downs, maar ik heb wel het gevoel dat De Kuip altijd achter me staat."

Extra mooi voor de 29-jarige Jahanbakhsh was dat zijn ouders en andere familie in het stadion zaten. "Ik zeg altijd tegen ze dat De Kuip het mooiste stadion van Nederland is. Nu konden ze dat zelf meemaken. Dat maakt me trots."

Zijn familie zag Jahanbakhsh in de 62e minuut invallen. Zes minuten later kwam PSV via Thorgan Hazard op 0-2 en leek de wedstrijd gespeeld. Maar doordat de bezoekers vanwege rood voor Armando Obispo met een man minder kwamen te staan, bleef Feyenoord hoop houden.

"Het was zelfs zo dat ik na de 2-2 even een feestje wilde vieren, maar dat de rest van de spelers naar de middenlijn rende omdat ze ook nog 3-2 wilden maken", vertelde Jahanbakhsh. "Eigenlijk was dat ook beter. De mentaliteit in het team is ongelooflijk sterk."

Alireza Jahanbakhsh pakt de bal na zijn rake kopbal in de 81e minuut. Foto: Pro Shots

'Het liefst speel ik alles'

Jahanbakhsh stelde verder dat ook de kwaliteit van de groep van hoog niveau is. Hij kon er daardoor begrip voor hebben dat trainer Slot hem niet liet starten tegen PSV. "Natuurlijk vond ik dat moeilijk, ik wil altijd starten. Maar dat wil iedereen. We hebben op elke positie meerdere goede spelers. En voor de twee vleugelposities hebben we in totaal vijf opties."

Naast Jahanbakhsh zijn dat Javairô Dilrosun en Igor Paixão, die een basisplaats hadden tegen PSV, en Oussama Idrissi en Patrik Walemark, die eveneens mochten invallen.

"Al die buitenspelers zijn van hoog niveau", zei Jahanbakhsh. "We maken elkaar sterker. Daarom staan we ook bovenaan. Bovendien hebben we elkaar nodig in een lang seizoen waarin we nog op drie fronten meestrijden. Het liefst speel ik alles. En als ik niet speel, dan ben ik er klaar voor om als invaller het verschil te maken."