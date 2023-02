Kane topscorer aller tijden Spurs na winnende goal tegen City, ook zege Bayern

Dankzij een doelpunt van Harry Kane heeft Tottenham Hotspur zondag met 1-0 gewonnen van Manchester City. Door het doelpunt van de Engelsman is Kane topscorer aller tijden van de club uit Noord-Londen. In de Bundesliga was Bayern München met 2-4 te sterk voor VfL Wolfsburg.

De 29-jarige Kane maakte na een kwartier zijn 267e doelpunt voor Tottenham. De aanvaller evenaarde eind vorige maand met zijn treffer tegen Fulham (0-1) al het record van Jimmy Greaves, die 266 doelpunten maakte voor de Spurs.

Kane scoorde tegen de regerend kampioen van Engeland op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg, na balverlies van City in het eigen zestienmetergebied. Op de grote schermen in het stadion van Tottenham Hotspur verscheen de tekst 'Congratulations Harry'. Kane werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van de Spurs. Na een aantal verhuurperiodes brak hij in het seizoen 2013/2014 door in de hoofdmacht.

Bovendien was de treffer van Kane tegen City zijn tweehonderdste doelpunt in de Premier League. Dat deed Kane in zijn 304e competitiewedstrijd op het hoogste niveau. Alleen Alan Shearer en Wayne Rooney maakten meer dan tweehonderd goals in de Premier League. Shearer scoorde 260 keer, Rooney 208 keer.

Tottenham, dat door een rode kaart van Cristian Romero in de slotminuten met tien man eindigde, klimt door de zege naar de vijfde plek in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte heeft elf punten minder dan koploper Arsenal, dat bovendien twee wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer twee Manchester City heeft vijf punten achterstand op de koploper en één duel meer gespeeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Tiental Bayern beleeft makkelijke avond in Wolfsburg

Bayern München beleefde een makkelijke avond in Wolfsburg en pakte dankzij de winst (de eerste competitiezege van 2023) de koppositie terug in de Bundesliga. Union Berlin had zaterdag nog kortstondig de koppositie veroverd door met 2-1 te winnen van FSV Mainz.

Bayern, dat één punt meer heeft dan Union, stond door twee goals van Kingsley Coman en een doelpunt van Thomas Müller binnen twintig minuten al op een 0-3-voorsprong. Vlak voor rust maakte Jakub Kaminski het leed iets draaglijker voor de thuisclub. De Pool was al na een half uur als invaller in het veld gekomen.

Na de hervatting werd het nog enigszins lastig voor Bayern. Vooral omdat de kampioen vanaf de 54e minuut met een man minder verder moest, na een rode kaart voor international Joshua Kimmich. In ondertalsituatie liep Bayern dankzij Jamal Musiala vervolgens toch verder uit. Mattias Svanberg scoorde nog voor de thuisclub.