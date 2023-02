FC Groningen voorkomt slechtste reeks ooit dankzij prachtgoal tegen FC Twente

FC Groningen is er zondag weer eens in geslaagd een punt te veroveren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dennis van der Ree speelde met 1-1 knap gelijk tegen FC Twente en voorkwam daarmee de slechtste reeks uit de clubhistorie.

FC Groningen moest voor aanvang van het duel met FC Twente vrezen voor een negatieve primeur. De 'Trots van het Noorden' verloor de vorige zeven Eredivisie-wedstrijden en zou bij een nieuwe nederlaag voor het eerst in haar clubhistorie acht competitieduels op rij verliezen.

Hoewel Groningen beter speelde dan de afgelopen weken, zag het er lange tijd uit dat die negatieve primeur werkelijkheid zou worden. FC Twente kwam in de Euroborg al na vijf minuten op voorsprong. Sem Steijn schoof beheerst binnen op aangeven van Václav Cerný.

Na rust bleef Groningen aanzetten. Dat resulteerde in de 69e minuut in een prachtige gelijkmaker. Winteraanwinst Johan Hove zorgde met een fraai boogballetje voor het voorbereidende werk, waarna debutant Oliver Antman de bal snoeihard binnen schoot: 1-1.

Het punt is voor FC Groningen een opsteker in de strijd tegen degradatie. De noorderlingen staan voorlaatste en hebben slechts één punt meer dan hekkensluiter SC Cambuur. Vanwege de teleurstellende resultaten werd afgelopen week afscheid genomen van technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Voor FC Twente betekende het na remises tegen Feyenoord (1-1) en Vitesse (2-2) wederom een gelijkspel. De ploeg van trainer Ron Jans is door de reeks zonder overwinningen gedaald naar de vijfde plek. De achterstand op koploper Feyenoord is zes punten.