Kökçü opgelucht na late 2-2 in topper: 'Rode kaart PSV maakte het makkelijk'

Orkun Kökçü weet niet precies wat hij moet denken van het gelijkspel met Feyenoord tegen PSV, al is hij vooral blij dat er een punt werd gepakt . De aanvoerder leek met de Rotterdammers lang op weg naar een nederlaag.

Met een man meer - PSV'er Armando Obispo kreeg na ruim een uur rood - kwam Feyenoord met 0-2 achter. Alireza Jahanbakhsh zorgde met goals in de 81e en 96e minuut voor de 2-2-eindstand.

"Gezien het spelbeeld moesten we er op zijn minst een gelijkspel uit halen en dat hebben we ook gedaan. Al werd het ons ook wel makkelijk gemaakt door de rode kaart", zei Kökçü tegen ESPN na de enerverende wedstrijd in De Kuip.

"De eerste helft was moeizaam. We hadden veel balbezit, maar het was moeilijk om er doorheen te spelen. Voetballend waren we goed, maar we waren vooral in het begin te onrustig."

Het ging er soms heftig aan toe bij Feyenoord-PSV. Foto: ANP

'Speelde niet meteen vrijuit'

Kökçü speelde een ongelukkige rol bij de vroege openingstreffer van PSV-aanvaller Anwar El Ghazi door balverlies te lijden. Volgens de spelmaker had dat te maken met een lichte blessure.

"Zaterdag had ik tijdens het afwerken op de training wat last van mijn bovenbeen. Dat voelde ik vandaag tijdens de warming-up ook nog. Ik speelde in het begin niet helemaal vrijuit."