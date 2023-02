Luuk de Jong woest op arbitrage na goal in 'verlenging': 'Het was schandalig'

Luuk de Jong was na afloop van de kraker tussen Feyenoord en PSV vol ongeloof over de negen minuten blessuretijd die scheidsrechter Danny Makkelie aan het duel toevoegde. In die extra tijd zorgde Alireza Jahanbakhsh voor de 2-2-eindstand.

"Heb je dat ooit gezien, negen minuten blessuretijd?", foeterde aanvoerder De Jong na afloop voor de camera van ESPN. "Dat was schandalig. Maar Makkelie deed nog wel meer dingen om te zorgen dat Feyenoord nog terugkwam."

Jahanbakhsh zorgde in de zesde minuut van de blessuretijd met zijn tweede doelpunt voor de 2-2. De Iraniër had in de 81e minuut ook al de aansluitingstreffer genoteerd tegen PSV, dat door een rode kaart van Armando Obispo een half uur met een man minder speelde.

"Gezien het spelbeeld mogen we blij zijn met een punt", vervolgde De Jong, wiens ploeg door goals van Anwar El Ghazi en debutant Thorgan Hazard op een 0-2-voorsprong was gekomen in De Kuip.

"Maar als je 2-0 voor staat, moet je 'm over de streep trekken. Zij maken wel op een goed moment de 2-1; ze hadden nog genoeg tijd om daarna iets te forceren. Als er dan nog een verlenging wordt toegevoegd, hebben ze helemaal genoeg tijd om nog een goal te maken. Ik bedoel daarmee de negen minuten extra speeltijd. Dat was schandalig."