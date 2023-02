De Jong en Van Nistelrooij woest op arbitrage na goal Feyenoord in 'verlenging'

Luuk de Jong en Ruud van Nistelrooij hebben geen goed woord over voor de arbitrage zondag in de Eredivisie-topper in De Kuip tegen Feyenoord. De spits en coach van PSV zijn vooral verbolgen over de negen minuten extra tijd, waarin de Rotterdammers de 2-2 maakten.

"Heb je dat ooit gezien: negen minuten blessuretijd? Dat was schandalig", zei De Jong vlak na het laatste fluitsignaal. "Maar Makkelie deed nog wel meer dingen om te zorgen dat Feyenoord terugkwam."

Alireza Jahanbakhsh maakte in de zesde minuut van de blessuretijd de 2-2 in De Kuip. De 1-2 in de 81e minuut was ook al van de Iraniër.

"We stonden hier met 0-2 voor en dan moet je de drie punten over de streep trekken", besefte De Jong. "Feyenoord had na de 1-2 nog genoeg tijd om iets te forceren. Als er dan nog een verlenging wordt toegevoegd, hebben ze helemaal genoeg tijd om nog een goal te maken. Ja, daarmee bedoel ik de negen minuten extra speeltijd."

Van Nistelrooij begreep er ook niets van, zo vertelde hij even later op de persconferentie. "Toen ik het hoorde van die negen minuten, kon ik het niet geloven", vertelde de trainer, die Makkelie veel meer verweet. "De fiftyfiftybeslissingen gingen vandaag allemaal naar Feyenoord. Dat is gewoon een feit."

Danny Makkelie trok in de 64e minuut rood voor Armando Obispo. Foto: Getty Images

'Scheidsrechter moet denken aan gezondheid speler'

Van Nistelrooij begreep ook niet dat Makkelie niet meteen floot toen Phillipp Mwene in de eerste helft een hoofdblessure opliep. "Dat zijn toch gewoon de regels? Mwene was zelfs even buiten bewustzijn. Die heeft flink hoofdletsel. Het wat was een gevaarlijke situatie. Dan moet je als scheidsrechter aan de gezondheid van de speler denken en het spel stilleggen."

Van Nistelrooij kon er wel mee leven dat Makkelie na 65 minuten rood trok voor Armando Obispo, die zijn noppen in het bovenbeen van Santiago Giménez plantte. "Dat was een rode kaart, maar wel een onnodige rode kaart. Armando heeft het team benadeeld."

Volgens de trainer is het niet nodig om daarover met de speler in gesprek te gaan. "Ik heb net in de kleedkamer al gezegd dat hij het team benadeeld heeft. Er hoeft geen gesprek te komen. Het moet gewoon stoppen. En dat weet hij gelukkig zelf ook. Jammer, dat het gebeurd is. We hadden hier kunnen winnen, ook met tien spelers. Dat was een enorme stunt geweest."

Door het gelijkspel houdt koploper Feyenoord een voorsprong van vier punten op PSV. De ploeg van Van Nistelrooij zakt naar de vierde plek, doordat Ajax eerder op de dag eenvoudig met 0-5 won op bezoek bij SC Cambuur.