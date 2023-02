Feyenoord knokt zich diep in blessuretijd naar gelijkspel tegen tiental PSV

Feyenoord heeft zondag in de slotfase van de Eredivisie-topper tegen PSV een zwaarbevochten punt gepakt (2-2). Alireza Jahanbakhsh maakte in de zesde minuut van de extra tijd de gelijkmaker, terwijl de Eindhovenaren al lange tijd met tien man speelden.

Halverwege leidde PSV met 0-1 in De Kuip door een treffer van Anwar El Ghazi in de achtste minuut. In de 68e minuut tekende de debuterende Thorgan Hazard voor de 0-2, ondanks dat PSV op dat moment al met een man minder speelde. Verdediger Armando Obsipo had rood gekregen, omdat hij zijn noppen in het bovenbeen van Santiago Giménez plantte.

Met een man minder leek PSV overeind te blijven, maar in de slotfase bleek invaller Jahanbakhsh goud waard voor de thuisclub. In de 81e minuut kopte hij een voorzet binnen en een kwartier tekende de Iraniër met zijn tweede goal voor de 2-2-eindstand.

Door het gelijkspel houdt koploper Feyenoord een voorsprong van vier punten op PSV. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij staat slechts vierde, omdat Ajax eerder op zondag eenvoudig met 0-5 won op bezoek bij SC Cambuur.

Top vijf Eredivisie Feyenoord 20-43 (+27) AZ 20-41 (+16) Ajax 20-40 (+35) PSV 20-39 (+24) FC Twente 19-36 (+19)

Anwar El Ghazi opende de score in De Kuip. Foto: Pro Shots

Twee blessures voor rust bij PSV

Bij afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow maakte Timon Wellenreuther zijn debuut voor Feyenoord. Het duurde maar acht minuten tot de Duitse doelman zijn eerste goal tegen kreeg in het shirt van Rotterdammers. Orkun Kökçu leed balverlies, Joey Veerman pikte op en Xavi Simons stuurde El Ghazi met een fraai passje richting het Feyenoord-doel. oog in oog met Wellenreuther rondde El Ghazi beheerst af.

Daarmee was de wedstrijd van El Ghazi al bijna voorbij. De doelpuntenmaker ging in de zeventiende minuut geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Johan Bakayoko. En even later viel linksback Phillipp Mwene eveneens uit met een kwetsuur. Patrick van Aanholt maakte als vervanger zijn PSV-debuut, terwijl de andere nieuwkomer, Hazard, nog op de bank zat.

Ondertussen was de voorsprong van PSV niet onverdiend, want de Feyenoord miste energie en overtuiging. Halverwege de eerste helft was er pas een kans voor spits Giménez, die gekeerd werd door PSV-doelman Walter Benítez.

Aan het einde van de eerste helft leefde de wedstrijd op en waren er twee mogelijkheden voor Feyenoord. Marcus Pedersen had een vrije schietkans, maar raakte de bal verkeerd. Een minuut later lukte het Igor Paixão niet een voorzet van Javairô Dilrosun binnen te werken. Aan de andere kant was er een goede redding van Wellenreuther op een schot van Simons.

Een van de opstootjes tijdens Feyenoord-PSV in beeld. Foto: Pro Shots

Invaller Jahanbakhsh redt Feyenoord

In de tweede helft voerde Feyenoord de druk op en dat had moeten leiden tot de gelijkmaker. Quinten Timber mocht zich aanrekenen dat dat niet gebeurde, want de middenvelder miste in de 54e minuut een enorme kans. In plaats van de bal in de rebound in de hoek te schieten, schoot hij recht in de handen van keeper Benítez.

De frustratie was zichtbaar bij Feyenoord, maar door een domme actie van Obispo mocht De Kuip weer hopen. De PSV-verdediger kopte een bal weg, maar plantte daarbij zijn voet in het bovenbeen van Giménez. Arbiter Danny Makkelie vond het na bestudering van de beelden rood en zo moest PSV het duel de laatste 25 minuten met tien man uitspelen.

Prompt was het met elf tegen tien niet Feyenoord dat scoorde, maar PSV. Het was de net ingevallen Hazard die de bal in de 69e minuut in verre hoek schoot (2-0).

De Belgisch international leek met de tweede PSV-goal het duel te beslissen. De Kuip werd stil, tot invaller Jahanbakhsh in de 81e minuut een voorzet van Oussama Idrissi binnenkopte (1-2). Er volgde een zinderende slotfase, met Feyenoord dat joeg op de gelijkmaker.