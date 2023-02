Go Ahead Eagles maakt einde aan reeks nederlagen en nadert middenmoot

Go Ahead Eagles heeft zondag in eigen huis met 1-0 gewonnen van NEC. De Deventenaren pakken daarmee na drie nederlagen op rij weer eens punten in de Eredivisie en naderen de middenmoot.

Vanaf de eerste minuut was de thuisploeg aan zet. Na vijf minuten kreeg Enric Llansana de eerste grote kans. Hij schoot vanuit de rebound hard op het NEC-doel, maar doelman Jasper Cillessen keerde zijn inzet.

Na een kwartier kreeg NEC via Elayis Tavsan nog een kans, maar dit keer was het keeper Jeffrey de Lange die zijn doel schoon hield.

Na ruim een half uur brak Go Ahead met een goed uitgespeelde aanval de wedstrijd open. Bobby Adekanye passte na een goede actie op Isac Lidberg, die met een leep balletje Finn Stokkers bereikte. Hij zette zijn ploeg op een verdiende 1-0 voorsprong.

NEC, dat weer over de eerder geschorste Oussame Tannane kon beschikken, had geen antwoord op het spel van Go Ahead. In de tweede helft hadden de Nijmegenaren meer balbezit, maar ze kregen geen grote kansen om op gelijke hoogte te komen.