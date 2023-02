Real Madrid verliest klungelig en raakt mogelijk verder achterop bij Barcelona

Real Madrid heeft zondag opnieuw schade opgelopen in de strijd om de Spaanse titel. De regerend landskampioen verloor door een eigen doelpunt op bezoek bij RCD Mallorca: 1-0.

Real Madrid beleefde een uiterst vervelende middag op Mallorca, waar doelman Thibaut Courtois al in de warming-up afhaakte. Diens vervanger Andriy Lunin zag in de elfde minuut de bal via het hoofd van verdediger Nacho in het doel ploffen.